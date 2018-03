"Are momente in care dispare din joc!" Jucatorul pe care pariaza Cosmin Contra la nationala! Ce sfat ii da

Romania are 2 partide tari luna aceasta, in direct la Pro TV!

Cosmin Contra a vorbit despre fostul jucator al lui Dinamo, Dorin Rotariu, convocat pentru partidele amicale de la sfarsitul acestei luni. Desi a inscris 6 goluri in campionat in acest sezon si are 4 reusite in ultimele 6 partide, Rotariu nu il multumeste pe deplin pe selectionerul nationalei.

"Ne intereseaza foarte mult soarta lui Roti (Dorin Rotariu) si a lui Chipciu si o data la zece zile am trimis pe cineva in Belgia pentru ei. Rotariu, chiar daca da goluri, i-am spus si lui, are moment in care dispare din joc.



Are calitate foarte mare, da goluri, pase de gol, dar vreau sa vad mai multa concentrare! E tanar, dar trebuie sa-si doreasca mai mult. Si asta ii cerea si Mircea Rednic cand era antrenor" a spus Cosmin Contra la Telekom Sport.

Iata lista jucatorilor convocati pentru partidele cu Israel si Suedia, ambele transmise in direct de Pro TV.

Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nita (Sparta Praga, 1/0)

Fundasi: Vlad Chiriches (Napoli, 53/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 12/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 23/0), Dragos Grigore (Al Sailia, 31/0), Alin Tosca (Benevento, 10/0), Ionut Nedelcearu (UFA, 0/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 9/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Alexandru Cretu (NK Maribor, 0/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5)



Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 21/6), Florin Andone (Deportivo, 21/1)