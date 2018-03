Are 1,90 la 15 ani si poate fi PORTARUL DE MONDIAL al Romaniei! Povestea lui e senzationala

Il cheama Lungu si are aproape 1,90 la doar 15 ani. Portarul nationalei de juniori a Romaniei s-a nascut in Spania, joaca in Germania, iar visul lui e sa apere la Barcelona.

Micul urias nascut in Spania a venit prima data in Romania cand avea 6 ani. La 10 ani s-a mutat cu parintii in Germania. Denis are 1.86 la 15 ani si tot mai creste. Poarta deja 46 la picior!