A venit ca un salvator, pleaca precum un CLOVN! Daum, cel mai slab selectioner din ISTORIE, mai are o singura sansa: victoria cu Chile!

Christoph Daum a fost marea mutare a lui Razvan Burleanu pentru resuscitarea echipei nationalei, dupa prestatia slaba de la EURO cu Anghel Iordanescu pe banca.

Presedintele FRF l-a adus pe neamtul Christoph Daum, cel care a promis o fata nemaivazuta pana acum a nationalei Romaniei. Una cu joc ofensiv, spectaculos, dar si cu rezultate pe masura.

Primul obiectiv al lui Daum a fost calificarea la Mondialele din Rusia, obiectiv ratat dupa cateva meciuri. Acum, cu 4 etape inainte de finalul preliminariilor, Daum a atins cele mai slabe rezultate din istoria nationalei si va fi indepartat, asta daca nu va produce surpriza, iar jocul nationalei va arata mult mai bine si Romania se va impune in fata campioanei Americii de Sud!

Contraperformantele lui Daum pe banca Romaniei

- Daum a castigat un singur meci din 7: cel cu Armenia, meci in care adversarii s-au aflat in inferioritate numerica din minutul 3.

- Nationala e pe locul 4 in grupa, cu acelasi numar de puncte ca Armenia, singura echipa pe care a invins-o.

- A preluat nationala de pe locul 24 si a dus-o pe 46 in clasamentul FIFA.

- Are cel mai slab palmares din istoria selectionerilor nationalei, dupa primele 7 partide pe banca. O situatie asemanatoare a mai existat doar in anii '30!

- Daum a schimbat sistemul de joc la fiecare partida, iar o parte din jucatori au explodat dupa meciul cu Polonia. "Ne-am aparat cu 100 de insi in aparare si a iesit acest rezultat. Mai bine atacam si pierdeam poate la acelasi scor, dar macar simteam ca mai jucam si noi fotbal", a spus Chipciu.

Christoph Daum a venit ca un salvator al nationalei, dar pleaca precum un clovn. Asa s-a costumat Daum in 2009, la o petrecere a lui FC Koln. 2009 e ultimul an in care Daum a cucerit un trofeu ca antrenor, Supercupa Turciei, cu Fenerbahce.



Sursa foto: Getty/Guliver

