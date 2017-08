FOTO Cum arata noul Duster! O noua premiera istorica pentru Dacia! Iata imaginile

Revista frantuzeasca Autplus a obtinut prima imagine cu noul Duster, programat pentru lansare in aceasta toamna!

Dacia isi relanseaza cel mai de succes model, Duster, iar toata Europa asteapta cu nerabdare sa vada ce imbunatatiri va aduce producatorul detinut de Renault.

Jurnalistii de la Autoplus au obtinut prima imagine cu noul model, care va fii bazat pe aceeasi platforma pentru a mentine costurile reduse. Dar noul Duster va avea un aspect mai dinamic, cu grila din fata si faruri schimbate in totalitate. Noul Duster va fi mai mare cu cativa centimetri, iar Dacia va lansa in premiera o varianta cu 7 locuri in 2018, denumita Grand Duster. Jurnalistii francezi au mai aflat ca sunt sanse mari ca noul Duster sa fie lansat cu aceeasi gama de motorizari ca varianta actuala.

Pretul de pornire va ramane neschimbat, iar Duster va ramane cel mai ieftin SUV din Europa: 11.900 de euro.

Noul Duster va fi lansat in luna septembrie la Salonul Auto de la Frankfurt.