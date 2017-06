Un jucator al lui Real nu s-a bucurat aseara. Si-a luat bagajul si a asteptat in autocar. Care e motivul

Real a castigat Liga dupa 4-1 cu Juventus.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Real Madrid a sarbatorit aseara o noua Liga a Campionilor. Jucatorii lui Zidane s-au scaldat in sampanie si si-au facut poze cu trofeul, insa nu toata lumea a gustat din performanta uriasa obtinuta.

James Rodriguez a fost singurul jucator care nu s-a bucurat pentru trofeu. Acesta a fost lasat de Zidane nu doar in afara primei echipe, ci si in afara lotului pentru meciul de aseara, de la Cardiff. Columbianul a intrat pe teren sa isi faca o poza cu cupa, dupa care s-a dus la vestiar, s-a schimbat si a asteptat in autocar.

Imaginea a fost surprinsa de jurnalistii de la Marca, ce scriu despre columbian ca va pleca sigur in aceasta vara de la Real, dupa ce Zidane nu i-a acordat aproape nicio sansa, totul culminand cu lasarea lui in afara lotului la meciul cu Juventus.

James a fost urmat imediat la autocar de Florentino Perez, presedintele lui Real, care s-a dus sa discute cu el si, probabil, sa il consoleze.

Sursa: Marca