Ultima victorie pe care o poate obtine Messi in Liga Campionilor, desi a fost eliminat inca din sferturi

Barcelona a fost eliminata de Juventus in sferturi dupa 0-3 si 0-0, insa Messi continua sa conduca detasat in topul golgheterilor din Liga Campionilor. Acesta are 11 goluri, desi nu a marcat deloc in dubla cu Juventus.

Culmea, urmatorii 3 in clasamentul golgheterilor sunt si ei "out" din Liga. De altfel, din primii 10 doar Ronaldo si Benzema de la Real, si Mbappe si Falcao de la Monaco mai sunt in cursa pentru trofeu.

Ronaldo pare insa singurul in stare sa il detroneze pe Messi. Acesta a marcat 5 goluri in dubla cu Bayern, o performanta fantastica mai ales ca pana la aceste meciuri avea in total 2 goluri in acest sezon de Liga, dupa ce anul trecut dominase competitia cu 16 goluri.

Dupa ce intre 2008 si 2012 iesea de 4 ori la rand golgheter, Messi nu a mai castigat titlul de cel mai bun marcator decat o data, acum 2 sezoane, si atunci la egalitate cu Ronaldo si Neymar.