Sa cante "Trompeta". Antrenorul dat afara dupa 4 luni de CFR Cluj si dupa 2 luni de Tg. Mures e in finala Ligii Campionilor contra lui Real Madrid

Antrenorul ridiculizat de toata Liga 1 din cauza numelui a ajuns sa se joace a doua finala de Liga Campionilor din cariera.

Italianul Maurizio Trombetta, considerat indezirabil de CFR Cluj si FCM Tg. Mures, este om de baza in staff-ul tehnic al lui Massimiliano Allegri la Juventus si se va lupta cu Real Madrid, in finala Ligii Campionilor, transmisa sambata, 3 iunie, ora 21:45, de ProTV. Este a doua lui finala in cea mai prestigioasa competitie europeana intercluburi, dupa cea din 2015.

Cu o cariera mediocra de jucator, intre 1981 si 1993, la Udinese, Catnazaro, SPAL, Giorgione, Triestina si Pistoiese, Trombetta a reusit mai multe in cea de antrenor. A fost secondul lui Francesco Guidolin si al lui Giovanni Galeone la Udinese (1994-1995, 1998-1999, 2006-2007), Perugia (1995-1997), Napoli (1997-1998), Bologna (1999-2003) si Ancona (2003-2004). A preluat apoi functia de principal la Sevegliano (2007-2008) si a acceptat aventura din Romania, unde a devenit secundul lui Ioan Andone la CFR Cluj, in iunie 2008, dupa sezonul in care ardelenii reuseau eventul, devenind "principal" in luna septembrie, dupa inceputul ratat de sezon al "Falcosului". "Nu am auzit de <Trompeta> asta, saptamana viitoare, CFR va avea alt antrenor. Fiecare club are strategia lui, ei baga bani, ei decid. Trombetta e de conjunctura”, il persifla Dumitru Dragomir pe tehnicianul italian. Insa, cu Trombetta pe banca, CFR Cluj a bifat prima participare in grupele Ligii Campionilor si prima victorie la chiar meciul de debut, dupa ce reusea sa invinga pe AS Roma, in deplasare, pe Olimpico, cu 2-1, dupa o evolutie fantastica. Un alt rezultat mare a fost remiza cu Chelsea, scor 0-0. Dupa doar 4 luni pe banca CFR-ului, in ianuarie 2009, Trombetta a fost demis, lasand echipa pe locul 4 in campionat, in locul lui fiind numit cehul Dusan Uhrin Jr.

Ulterior, el a mai antrenat Reggina (2010, Primavera), Torniscosa (2010, principal, Serie D) si FCM Tg. Mures (2011), unde a stat doar doua luni si a parasit clubul fiind nemultumit ca sefii clubului nu au achitat restantele financiare catre jucatori, nu au reusit sa realizeze transferurile cerute de italian si nici nu voiau sa negocieze un nou contract.

Dupa ce a reluat colaborarea cu Francesco Guidollin la Udinese din postura de secund (2012-2014), Trombetta a fost racolat de Juventus, unde a devenit asistentul lui Massimiliano Allegri. Interesant e ca in timp ce Aleggri este manager al "bianconerilor", titulatura lui Trombetta este de First-team coach (antrenor principal al echipei de seniori).

Din 2014 si pana in prezent, palmaresul antrenorului de care radeau "profesionistii" din fotbalul romanesc folosind apelativul "Trompeta", s-a imbogatit cu mai multe trofee: 3 titluri in Serie A (2014–15, 2015–16, 2016–17), 3 Coppa Italia (2014–15, 2015–16, 2016–17) si 1 Supercopa Italiana (2015). La acestea se mai dauga doua finale de Liga Campionilor, una pierduta in 2015 in fata lui FC Barcelona (1-3) si a doua care se va juca la finalul acestei saptamani in fata lui Real Madrid.

Autor: Gabriel Chirea