PSG - BARCELONA, marti la ProTV (21:45). Cel mai mare fan al lui PSG din Romania are o colectie impresionanta

Marti de ziua indragostitilor - PSG si Barcelona se bat pentru sferturi in direct la PRO TV de la 21.45!

Are atatea fulare acasa, ca isi poate deschide un muzeu! E povestea romanului care s-a indragostit de PSG.

Nu sunt francezi atat de pasionati de PSG, cum este romanul Cristian Dima. Tine cu campioana Frantei de peste 30 de ani.

"E ca si cum sunt indragostit de o fata ii scriu o scrisoare si ea imi raspunde si aflu ca si ea ma place. Si eu o plac, asa a fost iubirea cu PSG", povesteste Cristian Dima.

De atunci a adunat aproape 50 de fulare de colectie cu PSG. Fanul a jucat fotbal in tinerete, dar s-a accidentat in fata blocului. Are o colectie impresionanta de fulare si isi va deschide o expozitie.