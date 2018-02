O noua situatie INCREDIBILA la PSG! Jucatorii au facut planul pentru returul cu Real FARA ANTRENOR! Cine a condus discutia

"Antrenorul nu are autoritate in vestiar", spunea recent Bernard Tapie, fostul presedinte de la Marseille, despre situatia de la PSG.

Jucatorii lui PSG au facut o sedinta pentru a stabili planul de atac la returul cu Real Madrid. Chiar daca au pierdut cu 3-1 pe Bernabeu, jucatorii francezi sunt convinsi ca pot sa reintoarca scorul. La discutie nu a fost invitat insa si antrenorul Unai Emery. Capitanul Thiago Silva este cel care a convocat sedinta, jucator care a stat pe banca in meciul cu Real, o decizie controversata a lui Emery.

La sedinta, jucatorii au stabilit sa fie uniti si sa uite de orgoliile personale pentru a reusi minunea. In meciul tur, Neymar si Mbappe nu i-au dat nicio pasa lui Cavani.

"PSG e un circ, un bazar. Antrenorul nu are autoritate in vestiar, sunt jucatori care nu isi vorbesc", spunea Bernard Tapie recent in presa din Franta.