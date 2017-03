FABULOS! Pariul castigat de Neymar in vestiarul Barcelonei dupa meciul MINUNAT cu PSG

Neymar e unul dintre putinii jucatori de la Barcelona care au crezut in calificare dupa dezastrul de la Paris!

Batuta cu 4-0 de PSG in tur, Barca a revenit fabulos pe Camp Nou! Neymar i-a anuntat pe colegi inca dinaintea jocului ce scenariu va avea partida. Brazilianul a pariat cu mai multi dintre coechipieri pe calificarea Barcelonei si i-a anuntat ca el va marca doua dintre goluri pentru o seara istorica, scrie Sport.es.

Neymar a marcat din lovitura libera in minutul 88, apoi din penalty, doua minute mai tarziu, inainte sa-i dea pasa decisiva lui Sergi Roberto pentru golul de 6-1 din minutul 5 de prelungiri. In acest sezon de Liga, Neymar are 8 pase decisive, record in istoria Champions League.