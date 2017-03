De pus in rama! Messi a rupt internetul in doua! Bucuria cu PSG, cea mai vizionata din istoria clubului. FOTO

Bucuria lui Messi de la finalul partidei cu PSG va ramane in istorie.

Barcelona a reusit cea mai spectaculoasa revenire din istoria Champions League, iar in final va ramane o imagine legendara cu Messi, care s-a urcat pe panourile publicitare pentru a se bucura cu fanii la golul de 6-1 reusit de Sergi Roberto.

Poza a fost realizata de fotograful oficial al Barcelonei si a devenit deja cea mai vizionata din istoria clubului pe retelele de socializare. Cifrele sunt ametitoare.

La 36 de ore dupa ce a fost publicata, fotografia a adunat cele mai multe "like-uri" pe Instagram, 1,6 milioane, cu 6,8 milioane de vizualizari si peste 34.000 de comentarii.

Pe facebook, cifrele sunt si mai mari. Imaginea are peste 52 de milioane de vizualizari si peste 3,3 milioane de reactii, dintre care 2,6 milioane sunt like-uri. Poza a fost partajata de peste 220.000 de ori si a strans peste 5000 de comentarii. Pe Twitter, poza a fost vazuta de peste 2,5 milioane de oameni, cu 28.000 de like-uri si 21.000 de retweet-uri.

Poza cu Messi a fost surprinsa de fotograful mexican Santiago Garcés, care lucreaza cu Barcelona de 4 ani. "Am crezut in revenire si am stat aproape de fani. La golul lui Sergi zona fotografilor a fost invadata de fani, care se impingeau si chiar se pupau, dar cu toate astea am reusit sa fac 50 de poze, intre care si cea cu Messi", a spus fotograful in varsta de 41 de ani pe site-ul Barcei.