Cotele pentru castigatoarea Ligii Campionilor s-au schimbat radical dupa tragerea la sorti! Cine e favorita acum

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Duelurile soc dintre Real Madrid si PSG si Barcelona si Chelsea din optimi schimba si favorita de la pariuri.

Daca iniante de tragere, PSG era favorita, acum cota cea mai mica pentru cucerirea trofeului o are Manchester City. Echipa lui Guardiola a avut cea mai usoara tragere - cu Basel, echipa care are sansa cea mai mica in acest moment pentru castigarea competitiei.

Bayern Munchen a devenit a doua favorita, in viziunea pariorilor, in timp ce PSG e cotata cu sansa a treia. Barcelona si Real Madrid sunt urmatoarele pe lista, cu cota asemanatoare.

Cote pariuri pentru castigarea Ligii Campionilor

Manchester City 4.2

Bayern Munchen 5.0

PSG 6.0

Barcelona 8.5

Real Madrid 8.5

Manchester United 15

Liverpool 15

Juventus 19

Tottenham 26

Chelsea 26

Roma 34

Seviilla 101

Besiktas 1-1

Porto 126

Sahtior 176

Basel 251

