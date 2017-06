Clubul exclusivist in care a intrat Bale aseara. Nici Ronaldo nu a reusit asta, Messi nu ar putea niciodata :)

Real Madrid a castigat a 12-a Liga.

Gareth Bale a reusit sa castige aseara Liga Campionilor la Cardiff, si a intrat intr-un club select de jucatori ce au ridicat trofeul deasupra capului in orasul in care s-au nascut.

Bale este doar al saselea in toata istoria care reuseste acest lucru, si primul din ultimii 17 ani.

Ultimul care a reusit acest lucru a fost Nicolas Anelka, in 2000, la Paris, cand Real a batut Valencia cu 3-0. Inaintea sa a fost Angelo Di Livio, care a castigat Liga la Roma, dupa finala dintre Juventus si Ajax, castigata de italieni la penalty-uri.

Ceilalti 3 au fost in anii 50 so 60, Alex Stepney, la Londra, in 1968, in Man United 4-1 Benfica, si Munoz si Mateos, la Madrid, in 1957, dupa Real 2-0 Fiorentina.

Pentru a reusi acest lucru, Ronaldo trebuie sa castige Liga la Funchal, un oras mic ce nu ar putea gazdui niciodata un asemenea meci, iar Messi la Rosario, in Argentina, lucru imposibil.