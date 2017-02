CE N-A VAZUT PARISUL. Noaptea unui nou trio de vis pentru PLANETA FOTBAL, in fata lui Messi, Neymar si Suarez

A fost seara in care Turnul Eiffel s-a aplecat in fata lui Di Maria, Cavani sau Draxler. Arcul de Triumf, parca, s-a coborat pe stadion la executia fabuloasa cu efect a lui Di Maria, pe care Ter Stegen doar a mirosit-o.

- Text scris de Andrei Radulescu (www.bloguluiandrei.ro)



A fost ca parfumul unei doamne elegante de pe Champs Elysees, careia n-ai curaj sa-i spui doua vorbe, desi simti ca te atrage din priviri. Neamtul s-a dus catre minge, dar i-a simtit doar parfumul.

O seara ca asta poti trai o data la 100 de ani. Sau poate, doar UNAI seara asta!

Parisul, ca oras, a trecut prin multe. Parisul, ca fotbal la nivel de cluburi, scrie o pagina din istoria fotbalului. Vorba celebra, cu un picior in sferturi nu i se potriveste PSG-ului. Poate doar o glezna fina ii lipseste din aceasta calificare, pe care cred ca o va obtine pe Camp Nou. Si nu e cea a lui Neymar, pe care arabii care conduc fotbalul in cea mai importanta capitala a Europei au vrut sa plateasca 250 de milioane de euro.

Sunt convins ca Messi, Suarez si Neymar pregatesc ‘’remuntada’’. Ar fi un miracol. In toata istoria cupelor europene nu s-a intamplat niciodata ca o echipa sa revina de la 0-4 si sa se califice acasa.

Sunt sigur ca spaniolii se vor gandi la meciul de poveste din 2004, Milan-La Coruna. Atunci, Deportivo a revenit de la 1-4, a castigat cu 4-0 si s-a calificat in semifinalele Champions League. Da, a fost 4-0, scorul de care are nevoie si Barcelona in retur. A mai fost si finala din 2005, cand Liverpool a revenit tot cu saraca Milan, de la 0-3 la pauza.

4 goluri pentru tripleta fantastica a Barcei nu ar fi o problema, intr-o seara magnifica! Si au avut multe. Ultima, chiar in week-end la Alaves. Aseara, tripleta Barcei a fost data disparuta, ca navele si avioanele care traverseaza Triunghiul Bermudelor.

Pana la golurile lui Messi, Suarez si Neymar, Barcelonei ii lipseste apararea de clasa. N-am inteles niciodata strategia sefilor Barcei, care au investit sute de milioane in fotbalisti de atac, dar s-au zgarcit la 30 de milioane, cand puteau sa aduca un fundas de clasa ca Hummels. E doar un exemplu care mi-a venit in cap. La fel, Barcelona s-a ferit sa arunce milioane pe un portar de top. L-a adus pe Ter Stegen, portarul care pe youtube e cunoscut mai mult prin gafe, decat prin parade. Aseara, nu poti spune ca Ter Stegen a gresit grav la vreun gol. Mai mult, a avut doua parade foarte bune si a salvat-o pe inexistenta Barca de la o rusine, de la un cosmar si mai mare.

Nu poti sa spun ca la PSG s-au facut transferuri cu cap. Nu. S-au aruncat milioane si milioane pana cand s-a nascut aceasta Barcelona a Frantei. Aseara, PSG a fost Barca. A jucat cu cap, a avut viteza. Are fotbalisti de executie si e posibil ca si aici sa se nasca o tripleta de vis – Di Maria, Cavani, Draxler. Un DCD, care sa incante planeta fotbal.

Barcelona a avut singura ocazie la Paris printr-un francez de nationala – Umtiti. Bara lui putea schimba multe inaintea returului de pe Camp Nou. 3-0 nu e 4-0. Dar la cat de periculoasa a aratat PSG pe contraatac, e aproape imposibil sa nu dea gol la Barcelona. Si atunci, calificarea e 99 la suta incheiata.