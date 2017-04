BOMBA! PSG poate fi exclusa din Liga Campionilor! Anuntul facut de L'Equipe

Doua super meciuri saptamana aceasta la ProTV: Juventus - Barcelona (Champions League) si Anderlecht - Manchester United (Europa League). Bucurati-va de fotbal!

Paris Saint-Germain ar putea fi fortata sa vanda 6 vedete din prima echipa pentru a respecta regulamentul UEFA legat de Fair-Play-ul Financiar, altfel risca sa fie depunctata si chiar exclusa din Liga Campionilor, scriu jurnalistii de la L'Equipe.

PSG este in pericol sa fie pedepsita daca nu reuseste sa echilibreze situatia financiara dupa ce l-a adus in iarna pe Julian Draxler pentru 40 de milioane de euro - in plus, PSG este aproape de a-l aduce pe Goncalo Guedes de la Benfica pentru 30 de milioane de euro. PSG a cheltuit si vara trecuta sume mari pentru Grzegorz Krychowiak si Jese Rodriguez.

Cheltuielile mari nu ar putea fi acoperite decat prin vanzari masive, scrie L'Equipe. Marco Verratti si Marquinhos sunt amandoi doriti de Inter Milano, in timp ce Juventus este interesata de Blaise Matuidi si Adrien Rabiot. De asemenea, Javier Pastore atrage interesul mai multor cluburi, in timp ce Hatem Ben Arfa este dorit de AC Milan si AS Roma.