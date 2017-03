Barca risca sa fie SANCTIONATA dupa victoria uriasa cu PSG! Anuntul facut astazi de UEFA

Cazul va fi judecat inainte de sferturile Ligi, mansa tur urmand sa aiba loc pe 11-12 aprilie.

UEFA a anuntat ca a deschis o procedura disciplinara care vizeaza FC Barcelona, dupa ce suporteri cai echipei catalane au intrat pe teren la meciul cu Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor, scor 6-1. Cazul va fi analizat de Corpul de Control, Etica si Discipplina al UEFA la 23 martie, scrie News.ro

Potrivit presei spaniole, la meciul de la Barcelona au intrat pe teren fani dupa golul marcat de Sergi Roberto in minutul 90+5.

Formatia FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, echipa Paris Saint-Germain, in mansa secunda a optimilor competitiei. Catalanii au reusit o revenire spectaculoasa, dupa ce in tur au fost invinsi cu scorul de 4-0.