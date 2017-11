PSG a reusit cele mai multe goluri din istoria Ligii Campionilor in faza grupelor! Performanta incredibila a tripletei Neymar - Mbappe - Cavani

Calificata fara nicio emotie in optimile Ligii, PSG da in ultima etapa marele examen - meci impotriva lui Bayern la Munchen, echipa cu victorii pe linie de la revenirea lui Jupp Heynckes.

Paris Saint-Germain este una dintre cele mai in forma echipe din acest sezon. Transferurile de 400 de milioane de euro ale lui Neymar si Mbappe s-au dovedit a fi excelente pentru echipa lui Unai Emery, PSG reusind sa depaseasca recordul stabilit in urma cu un an de Borussia Dortmund.

In doar 5 etape din faza grupelor, PSG a ajuns la 24 de goluri in faza grupelor, recordul precedent fiind de 21 de goluri in 6 etape! PSG poate sa-si imbunatateasca recordul in ultima etapa cand joaca impotriva lui Bayern, echipa reinventata insa dupa partida tur dintre cele doua echipe - atunci, PSG a castigat clar cu 3-0, Ancelotti a fost dat afara iar Jupp Heynckes a revenit la echipa si a castigat toate meciurile.

A fost al 5-lea meci din acest sezon in care toti cei 3 atacanti ai lui PSG au marcat. Celtic, cea care a primit 13 goluri in cele 2 partide cu PSG, ramane cu consolarea ca reusita lui Moussa Dembele de aseara, prima a meciului, a fost si primul gol incasat de PSG in acest sezon de Liga Campionilor. Culmea, singurul gol marcat de un jucator crescut la academia lui PSG in acest sezon de Liga a fost cel marcat ... impotriva lor!