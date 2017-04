Adversara surpriza pe care Real Madrid vrea sa o EVITE in semifinalele Ligii! Motivele sunt neasteptate

Tragerea la sorti pentru semifinalele Ligii Campionilor va avea loc vineri, 21 aprilie.

Real Madrid vrea sa o evite pe AS Monaco in semifinalele Ligii Campionilor! Desi pare echipa mai accesibila din aceasta faza a compatitiei, Real spera ca pe Bernabeu sa vina Atletico sau Juventus, considerand ca sansele de calificare in fata acestora ar fi de 50%!

De ce nu Monaco? Conform AS, exista mai multe motive pentru care nimeni din vestiarul Realului nu o vrea pe Monaco. Principalul argument este dat de forma fizica a echipei conduse de Jardim: Monaco are multi jucatori tineri, foarte puternici fizic si este o echipa care nu are nimic de pierdut!

Astfel, toata presiunea ar fi pe Real Madrid pentru care o eventuala ratare a calificare ar fi un esec major. In plus, cei de la Real se bazeaza pe prestatiile echipei in derby-uri de la venirea lui Zinedine Zidane.

Cei de la Real Madrid nu au uitat si dubla din 2004 cand AS Monaco a reusit sa o elimine pe Real Madrid la care Zidane era pe teren. Atunci meciurile au avut loc in faza sferturilor iar cei de la Real s-au bucurat ca vor juca in fata lui Bayern si nu contra lui Monaco din aceleasi motive.