"Accidentarea lui Budescu pare destul de grava, vom vedea maine ce are". Reactia lui Dica dupa debutul cu egal in cupele europene

Steaua 2-2 Viktoria Plzen | Ros-albastrii au obtinut doar un rezultat de egalitate pe teren propriu si au o sarcina dificila la Plzen, daca vor sa joace in Europa in acest sezon.

"Stiam ca au atacanti de gabarit, cum joaca. Din pacate, am primit doua goluri foarte usor. Pe final am avut sanse de a marca, dar nu am reusit.

Cred ca avem sanse in continuare, avem o echipa valoroasa, trebuie sa mergem mai departe, sa muncim mai mult, sa fim mai agresivi decat am fost in seara aceasta.

Plzen are sanse usor mai mari, pentru ca a marcat in deplasare, dar noi vom merge acolo pentru a ne califica.

Nu vreau sa comentez ce a spus patronul, eu cred in jucatorii mei si vom incerca sa ne calificam.

Accidentarea lui Budescu pare destul de grava, vom vedea maine sau poimaine. Sper sa isi revina foarte repede si sa intre in joc, pentru ca avem nevoie de el.

Avem nevoie de un fundas central, am spus asta. Nu am reusit sa castigam foarte multe dueluri aeriene cu atacantii adversi. Stiam ca vor juca mingi inalte pe atacant, din pacate nu am reusit sa ne descurcam asa cum ne-am fi dorit.

Am fost refuzati de foarte multi jucatori si nu putem aduce ceva doar la numar.

Patronul vrea sa investeasca, vrea sa aduca un fundas, insa nu am gasit inca varianta cea mai buna. Jucatorii pe care i-am dorit ne-au refuzat", a spus Nicolae Dica la Sport.ro