Zicu dezvaluie ca a fost ofertat de Steaua: "Au fost discutii cu Mihai Stoica" De ce a refuzat

Ianis Zicu a jucat la Dinamo si Rapid si putea sa semneze chiar si cu Steaua.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Zicu spune ca a fost ofertat de Mihai Stoica si au fost chiar mai multe discutii in acest sens cu managerul Stelei. Dinamovist, de mic, Zicu a refuzat ideea de a juca la marea rivala.



"Au fost doua discuţii cu Steaua cand a venit Mihai Stoica, nu cand era Olaroiu. Eram la Dinamo, eram la acelasi nivel din punct de vedere al salariilor, al pregatirilor. Nu aveam cum sa am suflet de stelist, am crescut in casa cu tata care e dinamovist", a spus Ianis Zicu la ProSport LIVE.

Zicu a jucat la Dinamo in trei randuri, 2000-2004; 2005-2006; 2007-2010, dar si la Farul, Inter, Parma, Rapid, POli Timisoara, CSKA Sofia, Pohang Steelers, Gangwon, Petrolul si ASA.

Zicu este liber de contract si negociaza cu doua echipe din China, potrivit ProSport.