Vin banii la Viitorul! Hagi nu va mai fi singurul actionar. Anuntul facut dupa calificarea in Youth League

Gheorghe Hagi e gata sa primeasca parteneri in structura de actionari de la Viitorul!

Presedintele Viitorului, Cristian Bivolaru, spune ca proiectul academiei lui Hagi atrage din ce in ce mai mult atentia in mediul de afaceri. In scurt timp, Hagi ar putea sa nu mai fie singurul detinator de actiuni in cadrul clubului.

"Aceasta calificare in optimile de finala din Yourh League e o mare lovitura de imagine. Uitati-va ce echipe se afla in aceasta faza si veti intelege mai bine performanta. Am vazut jucatori care plangeau in vestiar ca nu au avut ocazia sa contribuie si ei la aceasta performanta. Daca vom fi gazde, organizam meciul la Ovidiu, stadionul corespunde cerintelor UEFA. Suntem in negocieri pentru vanzarea de actiuni, o astfel de performanta nu va face decat sa ne umfle panzele", a spus Bivolaru la SPT FM.