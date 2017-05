"Viitorul e campioana, ii bate pe CFR si gata cu discutiile" Sumudica isi lauda elevii dupa 0-1 cu Steaua

Astra 0-1 Steaua.

"Am bagat tot ce am avut mai bun, Steaua era numai pe jos, daca asta e FCSB... stateau numai pe jos cu carcei, sa le dam cate un plic. Au stat pe jos, e de o rusine fantastica. Tudor a venit sa imi zica sa ma duc la el in camera sa vorbesc. Sa vina sa il vada pe Seto, ce cot i-a dat Tanase, i-a spart fata.

Am prins un portar in forma, Nita a fost fantastic, Ionita a tras putin pe langa poarta.

Viitorul e campioana, e la mana ei, ii bate pe CFR si gata cu discutiile astea.

Junior Morais mi-a zis ca nu e pregatit mental sa joace in meciul asta, a semnat cu FCSB, nu l-am bagat ca sa nu fie apoi discutii", a spus Sumudica dupa meci.