VIDEO: "Ma da PRO TV-ul! O sa joc, o sa pun presiune!" Sumudica, FURIOS pe Steaua invizibila din Europa :))

Sumudica se bucura ca Genk - Astra se vede la PRO TV. :)

Tactica Astrei in Belgia: totul pe atac. Sumudica e gata de inca o sarbatoare nationala dupa meciul cu Genk. Vrea victorie si calificare in optimile Europa League. Antrenorului Astrei nu vrea sa auda numele Stelei nici in materialele de promovare a meciului. :))

"Ma duc sa joc. Ma duc sa joc, sa pun presiune. Mai ales ca ma Ne da PRO TV-ul, am inteles! Vreau sa ne vada si pe noi... Ne da si Dolce, ei sunt cu noi pana la moarte. Acum ne da PRO TV-ul. Vin ei si spun... Ce n-a reusit Steaua, incearca Astra. Ce n-a reusit Steaua trebuie sa reuseasca Astra. Ba, oameni buni, Steaua n-a reusit NIMIC in momentul asta. Singurii care au reusit sunt Astra! Trebuia sa spuneti numai de Astra!", a spus Sumudica la conferinta de presa de dupa meciul cu Viitorul.

