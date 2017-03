Veste uriasa la CFR: "Investitorul ne-a virat 5 milioane euro. Iesim din insolventa!" Muresan, despre titlu

CFR Cluj primeste o veste uriasa dupa calificarea in play-off.

Clujenii au invins Viitorul, iar acum se pregatesc sa atace un nou titlu. Noul investitor a virat deja 5 milioane de euro in conturile clubului, iar Iuliu Muresan anunta ca va depune cerere pentru iesirea din insolventa. Echipa din Cluj e considerata intre favoritele la titlu in urma jocului spectaculos promovat de Vasile Miriuta.

"Investitorul a virat foarte multi bani si am facut plati. El a adus cinci milioane de euro pana acum, iar de vineri nu mai avem nicio datorie. Maine cerem la judecatorul sindic, depunem actiunea de iesire din insolventa. In 10 martie avem termen normal la insolventa si normal judecatorul sindic va trebui sa consfiinteasca faptul ca am iesit din insolventa.

E foarte important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru imaginea noastra, e bine si pentru fotbalul romanesc ca am iesit din insolventa si ca se poate. Am facut si o echipa cu bani foarte putini, care, uite, ca face puncte. De la vara ne vom pune la masa discutiilor cu el (n.r. - investitorul) si vom incerca sa crestem nivelul de salarii, de cheltuieli putin, nu foarte mult, pentru ca trebuie sa fim atenti la cheltuieli. Dar o sa fie mai bine", a spus Muresan la Digi.

Intrebat daca in spatele lui Bagacean este un om de afaceri german, Muresan a raspuns: "Investitorul este Marian Bagacean. Eu nu pot sa va spun asa ceva. El (n.r - Bagacean) a cumparat actiunile in nume propriu si tot din conturile lui au venit banii in conturile clubului. Asta e suta la suta real."

Conducatorul clubului clujean spera ca echipa sa sa joace in cupele europene inca din sezonul viitor.

"In cupele europene, dupa regulament, peste un an. Dar exista o portita si vom incerca sa mergem pe ea. Nu sunt sigur de reusita, dar avem sanse. Vom face o cerere, probabil ca intai la federatie, dupa aceea la UEFA, dar sanse sunt, nu pot intra in amanunte", a precizat Muresan.

Iuliu Muresan considera ca ca Viitorul, Astra si Steaua au cele mai mari sanse la titlu. El a precizat ca s-ar bucura ca primul meci din play-off sa-l joace cu Steaua.

"Viitorul are prima sansa la titlu, are jucatori tineri si talentati si ne-au luat putin la joc. Hagi si echipa lui merita tot respectul. Viitorul are sanse mari la titlu pentru ca este pe primul loc, iar apoi Astra, pentru ca are un antrenor bun, si Steaua. Daca Steaua va continua cu jocul de acum se va indeparta de obiectiv. Daca Steaua nu castiga primele doua meciuri din play-off nu mai are sanse la titlu, pentru ca nu arata deloc bine in acest moment. Putem fi si noi favoriti. Nu vreau sa deranjez, dar m-as bucura ca primul meci in play-off sa-l avem cu Steaua. Nu vreau sa jignesc pe cineva. Vorbesc doar dupa cum joaca, acum traverseaza un moment dificil", a spus el.