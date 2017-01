Veste proasta pentru Lacatus. CSA visa sa ajunga in Liga I in 2021 insa planul se amana cu cel putin 1 an

CSA voia sa ajunga in prima divizie in 4 ani.

Lacatus a declarat de mai multe ori ca va inscrie din vara echipa Steaua a Armatei in liga a 4-a, de unde vrea sa promoveze in fiecare an pana in prima divizie.

Planurile Armatei sunt date peste cap de Chivorchian, fostul secretar al FRF, care spune ca regulamentul nu permite ca o echipa sa se inscrie in liga a 4-a, fiind nevoita sa joace in al 5-lea esalon: "Poate sa se retraga oricine, daca ai competitie organizata de la nivelul ligii a 5-a, la Liga a 5-a de inscrii. Nu exista alta alternativa", a spus Chivorchian la Digi.

Astfel, CSA Steaua va putea ajunge in Liga I abia in 2022, ceea ce intarzie planurile echipei si ingreuneaza posibilitatea gasirii unui finantator, asa cum spera Lacatus.

Mai mult, daca echipa va rata promovarea in vreunul din ani, lucrurile vor deveni din ce in ce mai grele pentru acesta.