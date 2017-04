Veste mare pentru Reghecampf cu doua zile inainte de meciul cu Astra! Becali a anuntat un nume surpriza in primul 11

Steaua intalneste Astra joi seara, intr-un meci capital pentru lupta la titlu.

Cea mai mare problema a lui Laurentiu Reghecampf inainte de meciul cu Astra a fost rezolvata de medici. Balasa a fost recuperat si va fi in teren joi seara, astfel ca antrenorul Stelei nu va fi nevoit sa improvizeze cu Tudorie, asa cum anuntase la conferinta de presa de dupa meciul cu Dinamo.

"Balasa este apt, vom juca cu el in aparare in meciul cu Astra", a anuntat Gigi Becali in aceasta dimineata la Sport.ro.

In cealalta tabara, Marius Sumudica sta ca pe ace sa vada rezultatul RMN-ului in cazul lui Budescu.

Atacantul Astrei s-a accidentat in meciul cu Viitorul si a iesit de pe teren in minutul 30, iar medicii cred ca a suferit o ruptura musculara.

"Niciodata nu ma bucur cand e vorba de accidentarea unui jucator din echipa adversa, dar sigur ca daca lipseste Budescu ne va fi mult mai usor", a mai spus Becali.

**Tamas si Pintilii sunt suspendati pentru meciul cu Astra.