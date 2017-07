Veste excelenta pentru Contra! Albin s-a inteles cu mexicanii si poate sa vina la Dinamo!

Cosmin Contra il asteapta cu nerabdare pe Juan Albin, fostul sau elev de la Petrolul.

Albin si-a dat acordul pentru a veni la Dinamo, insa nu a reusit sa isi rezilieze contractul cu Veracruz, clubul din Mexic la care a fost legitimat in ultimii doi ani.

Albin se antreneaza cu echipa a doua si nu intra in planurile antrenorului, dar presedintele clubului a fost plecat si nu a putut sa semneze actele de reziliere pana acum. Albin s-a inteles si in privinta restantelor salariale pe care le mai are de incasat de la Veracruz, iar dupa ce va semna, poate sa vina la Dinamo.

"Presedintele celor de la Veracruz nu e acolo sa semneze actele, dar noi ne-am inteles", a spus ieri Contra, dupa infrangerea cu Anji, 0-1.

Negoita ii propune cel mai mare salariu de la Dinamo, de 15.000 de euro pe luna plus bonusuri.