Vanat de mai multe cluburi din Europa, Ivan e in forma maxima. Ce goluri a dat pentru CSU in ultimul amical

Ivan spera sa prinda un transfer tare si azi a facut cel mai bun meci al lui din acest an! A marcat doua goluri in victoria cu 4-0 a Craiovei!

Oltenii vor un titlul si se roaga sa le mearga si-n campionat, le fel de bine ca in amicale.



Craiova a legat 4 victorii la rand in cantonamentul din Malta, unde n-a pierdut deloc.



Ivan a reusit o dubla in victoria Craiovei, 4-0 cu austriecii de prima liga - Wolfsberg.



Golul meciului l-a dat, insa, Baluta - l-a umilit pe portarul austriecilor cu un lob spectaculos.