"Unii cred ca traim din ce am facut anul trecut! TREZIREA!" Hagi, suparat pe echipa inainte de APOEL

CFR 2-0 Viitorul | Clujenii s-au impus in primul derby al noului sezon cu golurile lui Urko Vera si Boli (autogol). Gica Hagi a recunoscut la final: "Am aratat rau, am facut un meci slab".

"Felicit CFR-ul, atat pot sa zic. Noi am lasat de dorit, e inexplicabil, am facut un meci slab. CFR a avut o tactica buna, le-a iesit ce si-au propus, bravo lor.

Nu am ce sa comentez altceva, ca nu am facut ceva ca sa comentez. Am lasat de dorit astazi, sa vedem cum o sa fie de acum incolo. Ne asteapta un meci important in patru zile.

Asa este in fotbal, de maine trebuie sa o luam de la capat, pentru ca reprezentam Romania in Europa si nu putem sa traim din ce am facut anul trecut. Astazi, unii se gandeau la ce au facut anul trecut, trebuie sa se trezeasca.

A fost hent la Vera, ce sa comentez altceva", a spus Gica Hagi la finalul partidei CFR 2-0 Viitorul.