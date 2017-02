ULTIMA tinta pentru Steaua in perioada de transferuri! Becali vrea un jucator de la Craiova! Reactia lui Multescu

Steaua inca mai cauta un jucator pentru centurl apararii. Solutia ar putea veni chiar de la rivala CSU Craiova.

Ivorianul Acka i-a fost recomandat lui Becali. Informatia a ajuns si la antrenorul Craiovei. Gigi Multescu spune insa ca fotbalistul e 100% concentrat la ce are de facut pentru ca CSU sa-si indeplineasca obiectivele. Intr-o discutie cu Multescu, Acka i-a transmis antrenorului chiar ca e dispus sa-si prelungeasca acordul cu clubul. Totul depinde de sotia lui. :)

"E interesant ca a aparut intr-un ziar ca Steaua il vrea pe Acka. Asta e interesant! Nu tin cont decat de aspectul pur fotbalistic. Nu ma intereseaza cine are contract cu Anamaria Prodan. Mateiu e sub contract cu noi, noi il platim, avem incredere ca joaca pentru culorile alb-albastre ale CS Universitatea Craiova. Restul sunt speculatii. Noi nu vrem sa cadem in aceasta polemica.

Discutia e alta, o s-o facem dupa terminarea campionatului sau dupa meciul cu Steaua. Fotbalistii care sunt sub contract cu noi au parte de increderea noastra. Am discutat cu Acka, mi-a zis chiar ca vrea sa ramana. Conditia e ca sotia lui sa fie de acord!", a spus Multescu.