Ultima sansa sau zboara de la Steaua! De ce EXPERIMENTUL lui Reghe ar putea fi un esec

Pentru unul dintre fotbalistii considerati de viitor de catre Steaua aceasta perioada ar putea fi decisiva.

Tudorie a fost comparat de Becali cu Zlatan Ibrahimovic, spre amuzamentul tuturor, dar atacantul nu a reusit sa produca nici macar un meci bun de la transfer.

Considerat de viitor, Tudorie reprezinta clar un esec pentru proiectul Stelei de a aduce jucatori tineri pe care sa-i creasca si sa-i vanda pe sume importante.

Reghe incearca sa-l salveze pe Tudorie si sa-i gaseasca o pozitie care sa-l avantajeze. In aceasta iarna, fostul atacant a devenit fundas central, dar nici aici nu a dat un randament prea spectaculos.

Daca Tudorie nu va reusi sa confirme in meciurile din acest sezon nici pe acest post, mai mult ca sigur viitorul sau va fi departe de Steaua.

Ciprian Marica a vorbit la Sport.ro despre situatia lui Tudorie, insa nici el nu are sperante ca fotbalistul va putea sa creasca mai mult la Steaua:

"Pe Tudorie nu-l vad fundas central, e destul de lent. Are talie. E mult prea tanar, mult prea emotiv, are nevoie de multa incredere. E o presiune pe el, nu cred ca are increderea necesara sa poata sa joace la Steaua"