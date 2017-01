ULTIMA ORA | Transfer surpriza la Dinamo. Un fost jucator al lui INTER MILANO tocmai a facut vizita medicala

Dinamo e aproape sa faca un transfer neasteptat in aceasta iarna.

Victor Obinna, fostul jucator al lui Inter Milano, se afla in acest moment la vizita medicala pentru un transfer la Dinamo, sustine DolceSport.



Acesta a jucat ultima oara la Darmstadt si a mai jucat la Chievo, Malaga, West Ham, Lokomotiv, Duisburg, dar si Inter Milano.



Obinna joaca pe postul de varf si are 14 goluri marcate in 69 de meciuri in Serie A.