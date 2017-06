ULTIMA ORA. Steaua si Viitorul au batut palma pentru Nedelcu. Anuntul facut de Gigi Becali

Steaua s-a inteles cu Viitorul.

Steaua a mai rezolvat astazi un transfer, dupa ce i-a luat pe Larie, Morais si Budescu. Gigi Becali a batut palma cu Hagi pentru Nedelcu, iar mijlocasul trebuie sa vina in urmatoarele doua zile la Bucuresti ca sa semneze contractul.

"Ne-am inteles, o sa vina baiatul sa semneze zilele astea si pleaca in cantonament", a spus Gigi Becali pentru Sport.ro

Hagi a amanat transferul asteptand si alte oferte din afara, insa acestea nu au venit asa ca a decis sa ii dea drumul la Steaua, mai ales ca Gigi Becali a pus, ca si in cazul lui Teixeira, o limita de timp, pentru ca jucatorul sa apuce sa faca pregatirea alaturi de Dica si jucatorii Stelei.

Suma de transfer e in jurul sumei de 1,5 milioane de euro, plus un procent dintr-un viitor transfer.

Nedelcu va rezolva principala problema a Stelei in sezonul viitor, aceea a jucatorului U21. Pana acum, doar Man e jucatorul care poate emite pretentii la un loc in teren, si care ajuta Steaua in aceasta problema a jucatorului tanar.