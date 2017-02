ULTIMA ORA | Primul stadion din Liga I care nu e gata pentru meciurile din 2017! Decizia urgenta luata de club

Situatie complicata pentru un club din Liga I.

ASA a anuntat ca stadionul din Targu Mures este inghetat si nu vor putea juca acasa in startul meciurilor de campionat din 2017.

Chiar daca ASA are o deplasare in prima etapa din acest an, stadionul nu va fi bun de joc nici in urmatorul meci, astfel ca oficialii clubului au fost obligati sa se reorienteze.

Pentru meciul cu Timisoara, de peste doua saptamani, acestia au depus cerere sa joace pe stadionul lui CFR Cluj, cererea fiind aprobata.

Arena din Targu Mures are probleme uriase in aceasta perioada din an din cauza lipsei sistemului de incalzire.