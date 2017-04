ULTIMA ORA! Posibila INTALNIRE intre Becali si MApN! Se negociaza o colaborare pentru viitorul Stelei

Discutia despre Steaua din Senat nu ramane fara urmari.

Ieri, MInistrul Apararii a fost audiat in Senat despre situatia Stelei. La finalul sedintei, Gabriel Les a anuntat ca este dispus sa colaboreze cu Gigi Becali, insa doar daca Armata isi va recupera prejudiciul. CSA Steaua va fi nevoita sa se asocieze cu un investitor privat daca vrea ca echipa sa joace in Liga I. ProSport anunta ca Becali este gata sa negocieze cu Armata, iar o intalnire ar urma sa aiba loc in acest weekend!

"Din informatiile mele, ar urma o intalnire intre un personaj foarte important de la FCSB si un personaj foarte important de la MApN pentru a inchide cumva conflictul dintre cele doua parti, daca se va ajunge la aceasta poveste", a spus jurnalistul Claudiu Giurgea in cadrul emisiunii Prosport LIVE.

Prejudiciul fixat insa este de 37 de milioane de euro, suma pe care Becali nu este dispus sa o plateasca!



"Intr-o asociere, o solutie care sa fie benefica pentru Steaua. Nu exclud dialogul cu Gigi Becali, nu l-am exclus niciodata, nu am avut nicio intalnire pana acum. De acest lucru se ocupa CSA Steaua, nu ministrul. Nu am o problema sa ma intalnesc cu Gigi Becali. In acest moment, marca este la CSA Steaua, un dialog pentru o asociere il putem avea cu oricine, dar sa gasim solutia legala. Deocamdata avem procesul pe rol si o solutie care ne obliga la recuperarea prejudiciului. Vom vedea ce se intampla apoi", a spus ieri ministrul Apararii, Gabriel Les.