Daniel Oprita si-a anuntat DEMISIA de la Juventus dupa infrangerea cu Steaua: "M-au tradat fratii!"

Juventus 1-2 Steaua / Daniel Oprita si-a anuntat demisia in direct!

Dupa ce a promovat-o pe Juve in prima liga, Oprita si-a anuntat demisia dupa 7 etape in Liga I. Antrenorul a facut anuntul in direct, cu lacrimi in ochi.

"S-au adunat multe, e ultimul meci, nu mai are rost sa continui pentru ca imi pun pericol sanatatea, familia. Sunt impacat cu gandul ca am facut tot ce depinde de mine, am incercat toate solutiile, dar cu alte cuvinte m-au tradat fratii si prietenii.

Am plecat la lupta cu o surubelnita sa ma bat cu tancurile. Jucatorii au incercat sa ma convinga sa raman, sunt in stare sa plece cu mine. Nici o victorie nu putea sa ma convinga, am imbatranit 10 ani aici, nu mai pot", a spus Oprita.