Ultima ofera a lui Becali pentru Florinel Coman: "E greu sa faca mai mult in momentul asta! Abia peste 2 ani poti sa-l dai afara"

Gigi Becali a batut palma cu Budescu si il asteapta pe mijlocas sa semneze. In paralel, acesta a rezolvat transferul lui Junior Morais, anuntand ca "s-a uscat deja cerneala pe contractul lui".

Patronul FCSB spune ca a facut o ultima oferta si pentru Florinel Coman, in valoare de 2 milioane de euro. Acum, Becali asteapta raspunsul lui Hagi.

"Pentru Coman am facut oferta de doua milioane. A zis Ilie (n.r Ilie Dumitrescu) ca poate sa plece pe 10 milioane? Poate, dar trebuie sa si ofere cineva banii astia! Iar in momentul asta nu face atatia bani. Mai trebuie sa treaca macar doi ani ca sa plece afara, el e prea copil in momentul asta, mai are de aratat", a spus Gigi Becali la Digisport.