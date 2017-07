UEFA a inspectat stadionul pe care Viitorul va juca in Liga si a descoperit ciuperci! Cum au reactionat inspectorii

UEFA a inspectat azi stadionul.

A plouat mult in ultimele zile si au iesit ciupercile pe terenul de fotbal. Hagi se bucura ca nu mai sunt rame la Ploiesti, unde va juca in Champions League.

Inspectorii UEFA au admirat ciupercile aparute dupa ploaie, la Ploiesti. N-au gasit si rame. Hagi are un singur meci in Liga, cu Steaua. Vrea sa ajunga si cu Viitorul in grupe.



"Lucrurile trebuiesc facute cum trebuie. Intre noi ne descurcam, asa, la nivel intern, dar cand e sa intram in competitie cu altii lucrurile scartaie" spune Cristi Bivolaru.