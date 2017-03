Jucatorul DAT DISPARUT de la Steaua in 2017! Are clauza 50 de milioane, dar n-a prins nici macar banca. Situatia incredibila prin care trece

In toamna, Becali anunta ca a dat lovitura cu un transfer de senzatie!

Steaua platea 300 000 de euro pentru Dennis Man, golgeter la UTA, si ii punea in contract o clauza de reziliere uriasa: 50 de milioane de euro. Jumatate de an mai tarziu, Man a devenit invizibil pentru Steaua. N-a fost inclus nici macar in lot de Reghecampf la vreunul dintre jocurile oficiale din 2017. Man a prins 8 jocuri in toamna, dar nu l-a convins pe Becali.

Sefii clubului UTA sustin ca Man nu mai joaca din cauza unei clauze din acordul de transfer. Pustiul de 18 ani ar trebui sa mai trimita la Arad 100 000 de euro daca mai prinde doua meciuri la echipa mare. Convins insuficient de calitatile atacantului, Becali prefera sa il forteze pe Reghecampf sa improvizeze pe postul de al doilea varf. Boldrin, Achim si Alibec au fost incercati acolo de la inceputul anului, insa fara impact pozitiv in jocul Stelei.

"Asta e jucatorul roman pe care pot sa iau 50 de milioane!", anunta Becali in urma cu doar cateva luni. Perspectiva pare sa i se fi schimbat intre timp. Chiar daca a fost sfatuit de mai multi oameni de fotbal sa-l impinga in primul 11, patronul nu vede potrivita folosirea lui Man in acest moment. Cum clauza de 100 000 de euro expira in vara, Steaua prefera sa ii sacrifice lui Man progresul timp de jumatate de an, apoi sa incerce sa-l introduca treptat. Spre deosebire de prima parte a campionatului, cand a prins macar banca in majoritatea partidelor, acum Man nu mai asteapta decat finalul play-off-ului pentru a se putea bucura din nou de fotbal.

"Man trebuie fortat, trebuie sa joace si va fi o mare lovitura pentru Steaua! Are calitati foarte bune, il vad in spatele varfului, acea pozitie ii convine cel mai mult"

Ilie Dumitrescu