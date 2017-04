"Trebuia sa avem 4-0 la pauza! Iar arbitrajul...n-am vazut niciodata asa ceva". Multescu, furios dupa infrangerea cu Steaua

CSU Craiova 0-1 FCSB | Oaspetii inving prin golul lui Gnohere si se distanteaza in fruntea clasamentului, dupa ce Viitorul a facut un pas gresit la Cluj (0-0). Gigi Multescu a vorbit la finalul partidei de la Severin.

"Am pierdut acest joc din cauza noastra. Trebuia sa avem 3-4 goluri la pauza, la cate ocazii am avut. Apoi, n-am vazut niciodata asa arbitraj. Ce s-a intamplat astazi intrece orice imaginatie. Au fost 1.000 de faulturi, de lovituri in gura. Pai daca Avram nu a dat nimic la Ivan...

E clar, ce sa mai spunem. Chiar si asa, trebuia sa avem 3-0 sau 4-0 la pauza, am ratat din toate pozitile.

Au dat gol dupa o faza la care a fost aut pentru noi, nu pentru ei. Dar si noi am gresit la marcaj.

In repriza a doua nu am mai zburdat, am obosit, am jucat 3 meciuri in 9 zile. Steaua a avut rezerve.

Pentru noi, obiectivul principal ramane Cupa", a spus Gigi Multescu, antrenorul Craiovei, la finalul partidei de la Severin.