Transfer TOTAL neasteptat la Steaua! Becali NU CREDEA ca-l va avea din nou in lot! Afacere ratata de 1 milion

Valentin Cojocaru e aproape sa revina la Steaua dupa un an in Italia! Portarul a fost cedat la Crotone, in Serie A, apoi la Frosinone, in Liga a 2-a, dar n-a prins niciun meci tot sezonul. Cel mai probabil, Crotone, clubul care detinea clauza de transfer pentru un milion de euro, va renunta la optiunea de achizitie. Daca nu va primi o alta oferta, Cojocaru e asteptat inapoi la Steaua. Si aici are sanse mici sa apere. Nita e titular cert.

Cojocaru a fost ultima oara in teren pentru o echipa de club la City - Steaua, din preliminariile Champions League. A mai prins minute si la nationala de tineret, fara a se remarca in vreun fel.