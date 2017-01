Transfer TOTAL neasteptat in Liga 1! Bawab se intoarce in Romania. Cu cine semneaza fostul stelist

La numai cateva luni dupa ce a parasit-o pe Steaua pentru Umm Salal din Qatar, Thaer Bawab e gata sa revina in Romania.

Atacantul iordanian a marcat de doua ori in 7 meciuri jucate in Golf, dar n-a reusit sa se acomodeze si vrea inapoi in Liga 1. Bawab e aproape de Gaz Metan Medias, unde a mai jucat intre 2011 si 2014, anunta Gazeta Sporturilor. Bawab, marcator de 27 de ori in 93 de meciuri pentru Gaz, nu-i va costa nimic pe medieseni.

In Liga 1, Bawab a mai jucat pentru Gloria Bistrita si CSU Craiova. La Steaua a marcat de 3 ori in 9 meciuri, insuficient pentru a-l convinge pe Becali ca merita pastrat. Fost jucator la echipele secunde de la Barcelona si Real Madrid, Thaer n-a semnat inca un contract cu Gaz Metan, dar se antreneaza cu echipa lui Pustai.