Transfer neasteptat pentru Steaua! Unul dintre titulari poate pleca pe o suma de 4 ori mai mare decat cea pe care a fost adus

Dinamo Moscova l-a urmarit la ultimele partide ale Stelei.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Desi este aproape de a rata din nou titlu in Liga 1, Steaua primeste oferte importante pentru jucatori. Dupa Alibec si Ovidiu Popescu, un alt jucator dorit in strainatate este Ricky Boldrin! Acesta a fost urmarit de Dinamo Moscova, scrie Gazeta.

Cu evolutii sub asteptarile patronului de atunci cand a fost adus la Steaua, Boldrin poate sa-i aduca acum un profit mare. Cumparat cu 300.000 de euro, Boldrin ar putea sa plece pe o suma de 4 ori mai mare!

La 28 de ani, Boldrin nu a reusit sa ramana in prima echipa a Stelei in acest an, fiind titular doar cand Reghecampf nu a putut folosi formula preferata. Cu toate astea, Boldrin a reusit 8 goluri pentru Steaua in toate competitiile, jumatate din acestea fiind din penalty.