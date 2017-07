Totul tine de noroc! Dinamo si Craiova pot pica cu Milan si Zenit dar si cu Helsinki si Apollon. VEZI URNELE

Tragerea la sorti pentru EL are loc maine.

Dinamo si Craiova intra si ele in tragerea la sorti pentru preliminariile Europa League. Acestea pot avea parte de adversari imposibili, ca AC Milan sau Zenit, dar si variante mai usoare, ca Helsinki sau Dinamo Minsk.

Echipa lui Contra revine in Europa dupa o pauza de 5 ani, jucand cu Metalist Harkov in 2012, in preliminariile Cupei UEFA, in timp ce CSU Craiova joaca pentru prima data de la infiintare in cupele europene.

Adversari posibili pentru Dinamo si Astra:

Variante usoare: Mlada Boleslav, Helsinki, Apollon Limassol, Dinamo Minsk, Midjylland

Variante grele: AC Milan, Zenit, Everton, Marseille, Fenerbahce, PSV

Ultimele prezente in Europa ale lui Dinamo: