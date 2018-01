"Torje la Steaua?! Eu n-as avea nimic impotriva!" Raspunsul lui Torje dupa negocierile de ultima ora cu Dinamo

Steaua n-a intrat in negocierile pentru Torje. Optiunea numarul 1 a jucatorului: Dinamo.

Mijlocasul vrea sa revina in Liga 1 pentru cateva luni. Isi propune sa fie aproape de nationala.

Impresarul lui Torje, Cristea Opria, spune ca jucatorul insista pentru varianta Dinamo. Opria n-ar avea nicio problema sa negocieze si cu Steaua, dar Torje se opune oricarei discutii.

"Ce mi-e Timisoara, ce mi-e Dinamo? Nu e tot aia? E liga 1! Si de play-out amandoua. Programul lui Dinamo e foarte greu. Eu as fi vrut sa-l duc la Timisoara, aici s-a lansat. Nu e insa nimic concret, nu am facut inca nimic. Optiunea mea era Timisoara, a lui e Dinamo, asa vrea el. A spus ca ar reveni doar la Dinamo. Oriunde e concurenta, acolo e castig. Daca aduci pe cineva, trebuie sa se lupte cu ceilalti de pe postul lui. Eu vreau sa fie bine pentru Timisoara. Si noi putem plati ce poate plati Dinamo. Daca nu vrea jucatorul, nu se face. Eu sunt agentul lui de la 13 ani.

Cand a plecat prima data, Dinamo era mult mai tare. Erau bani, erau salarii. Dinamo are program foarte greu pana la play-off. La fel si Viitorul. Pe mine ma intereseaza in primul rand de Torje, mai putin de Dinamo. Daca el ar veni, ar face-o pentru cateva luni, ca sa fie in forma pentru nationala. Mai are un an de zile de contract in Cecenia, de la vara. Nu stiu ce se poate intampla pana diseara, transferurile sunt deschise. Daca o sa avem discutii cu Dinamo, o sa aflati. Nu exista interes de la Craiova pentru Torje.

Steaua e o varianta exclusa, nu a fost nicio discutie. La Karabuk a jucat toate meciurile, a dat pase de gol, a dat goluri, dar ne-am gandit ca cel mai bine e sa vina acum acasa. Daca nu face fata la orice echipa din Romania poate sa se lase de fotbal. Nu stiu daca ar accepta sa vina la FCSB. Asta numai el stie. Eu nu sunt de acord cu dorintele lui, cred ca trebuie sa joace unde ii e mai bine lui. Asta e parerea mea. Dar daca optiunea lui e alta, eu trebuie sa ii respect deciziile. Nu pot sa il influentez", a spus Opria la PRO X.