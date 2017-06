Stirea momentului la Steaua! Un titular pleaca pe doua milioane de euro. Transferul pe care Becali nu-l astepta

Becali a primit o oferta pentru unul dintre cei mai buni stelisti din 2017 si e gata sa-i permita jucatorului transferul.



Boldrin are o propunere in valoare de doua milioane de euro din Golf. Becali e de acord cu transferul. Negocierile sunt in faza finala, anunta Gazeta Sporturilor: "Discutiile sunt foarte avansate, zilele astea se poate semna. Boldrin a facut deja vizita medicala, s-a intors special in Romania pentru ultimele tratative. Rick e in cantonament cu Steaua, in cel mai scurt timp vom afla daca pleaca sau nu".

Boldrin a fost adus de Becali vara trecuta de la Astra in schimbul a numai 300 000 de euro. Daca initial nu l-a multumit pe patron si a fost aproape sa revina la Giurgiu, brazilianul a avut un 2017 excelent si l-a convins pe Becali ca trebuie pastrat.