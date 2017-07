Steaua mai renunta la 3 jucatori! Toti sunt aproape de aceeasi echipa. De ce au luat Becali si Dica decizia

Stelistii l-au luat azi pe Andrei Vlad, dar transferurile nu se opresc aici.



Dica mai cauta un fundas central care sa intre direct titular. Nici plecarile nu sunt inchise. Dupa discutiile avute cu patronul, Dica a decis sa le dea timp de joc in liga a 2-a pustilor Mihalcea, Simion si Mario Mihai. Conform Gazetei Sporturilor, toti 3 vor ajunge la Clinceni, clubul din B unde a fost imprumutat in ultimele doua sezoane si Daniel Benzar.

Mijlocasul ofensiv a revenit in aceasta vara in lotul Stelei si a impresionat in partidele in care a fost folosit, astfel ca va fi pastrat. Benzar se va lupta pentru un loc de titular cu Man si Grecu. Steaua spera ca Mihalcea, Simion si Mario Mihai sa aiba parte de un progres asemanator lui Benzar si sa devina solutii pentru Liga 1. Folositi mai mult in C si cu sanse minime de a juca in prima echipa anul trecut, toti 3 vor avea garantate pozitii importante la Clinceni, unde vor fi sigur titulari.

Vlad Mihalcea a fost adus acum doi ani de la FC Brasov, in timp ce Mihai si Simion au fost promovati sezonul trecut de Reghecampf de la grupele de juniori ale Stelei. Mihalcea a primit cele mai multe sanse, atat cu Radoi antrenor, cat si cu Reghecampf.