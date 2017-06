Tatuajul genial facut de Dica! Ce si-a desenat pe picior decarul care a dus Steaua in semifinalele Cupei UEFA

Nicolae Dica si-a desenat familia pe picior.

Nicolae Dica este noul antrenor al Stelei. Acesta a primit un vot de incredere din partea lui Gigi Becali, acesta fiind unul dintre jucatorii emblematici din ultimii 15 ani la Steaua, fiind omul decisiv in parcursul UEFAntastic al Stelei, ce s-a incheiat in semifinalele Cupei UEFA.

Dica este cunoscut ca un om de familie, spre deosebire de colegul sau de generatie de la FC Arges, Adrian Mutu, care este deja la a treia sotie, pe langa multele aventuri avute.

Nu doar viata personala difera intre cei doi, ci si tatuajele. Daca Mutu are multe desene pe piele care nu semnifica ceva in mod special, Dica si-a tatuat familia pe picior. Culmea, Dica are in comun acest lucru cu fosta "conducere" a Stelei, sotia fostului antrenor Laurentiu Reghecampf, Anamaria, avea tatuata pe spate toata familia.