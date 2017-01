"Tamas si Mutu sunt cei mai tari la bataie, nu m-as pune cu ei!" Cu cine ar vrea sa lupte Daminuta :)

Daminuta isi negociaza revenirea in Liga 1. Singurul roman care a fost la Milan si Inter isi modeleaza trupul la sala de kick-boxing.

Cu Mutu si Tamas, Daminuta nu s-ar pune niciodata la bataie. Il provoaca in ring pe piticul Torje. Pana isi va gasi echipa, Daminuta se antreneaza la kick-boxing. Antrenorul de la sala il propune pe Daminuta in ring.



Daminuta a vazut si a auzit multe in vestiarul lui Dinamo.



"Tamas e cel mai tare la bataie si pe doi e Mutu", spune Daminuta.



Fotbalistul regreta ca n-a reusit la Milan si la Inter, dar spera sa joace in continuare macar in prima liga din Romania.