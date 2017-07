Surpriza URIASA: Un jucator pe care Hagi a fost DISPERAT sa-l aduca a plecat de la Viitorul! Unde va juca

Hagi a facut eforturi pentru a-l aduce in iarna, dar Viitorul renunta la el dupa numai 6 luni!

Mijlocasul Nelut Rosu a trecut deja vizita medicala si va semna pentru Levski Sofia. Rosu a fost un om important la Viitorul in 2017 si a contribuit din plin la titlul castigat de Hagi. Fotbalistul de 24 de ani poate debuta pentru Levski in Europa League. Daca noua sa echipa trece de muntenegrenii de la Sutjeska, va da in turul urmator peste Hajduk Split.

Nelut Rosu a mai jucat in Romania pentru CFR Cluj, Botosani si Concordia Chiajna.

Tot la Levski a ajuns in aceasta vara si Sergiu Bus. Atacantul a fost lasat liber de Astra.